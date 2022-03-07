Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklara başladı.Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, yarın izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.