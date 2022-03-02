İŞTE SZALAI'NIN SÖZLERİ:

"Taraftarlarımızın son dakikaya kadar desteklerine ihtiyacımız var. Umuyorum ki Trabzonspor maçını dolu tribünler önünde oynarız."

"Kasımpaşa galibiyeti çok önemli ve değerliydi. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Önümüzde çok maç var. Malesef geçmişte iyi maçlar oynamadık ama kafamızı kaldırmamız gerekiyordu ve bunu yapıyoruz."

"Sol bekteki arkadaşlarım sakat olduğu için ben oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Geçmiş maçlarımdan daha iyi oynamak için çabalıyorum."

"Takımdaki Türk futbolcular, tercümanlar ve çalışanlar bana Türkçe konusunda yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca telefonumda bir aplikasyon var. Her gün Türkçe öğrenmeye çalışıyorum."

"Herkes iyi biliyor ki Arda Güler büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli."

"Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum."