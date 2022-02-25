Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 27. haftasında Monaco ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz son 5 maçını kazanarak seri oluştururken, Fransız ekibi ise istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Monaco - Fenerbahçe Beko maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor. Monaco - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. çeyrek: Monaco 19-20 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek: Monaco 55-33 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek oynanıyor: Monaco 68-45 Fenerbahçe Beko

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22 MAÇTA 12 GALİBİYET

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi. Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaston Medecin Salonu'nda oynanan Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat 22.00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor.