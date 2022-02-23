UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında bulundu. İşte o sözler...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında bulundu. İşte o sözler...

KARTAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Kendi evimizde mağlubiyeti beklemiyorduk. Slavia Prag'ı çok izledik. Oyunu tam lehimize çevirmişken, üst üste basit goller yedik. Gol averajının ortadan kalktığı bir turnuvada, taraftarımıza kendimizi affettirmek için, buradan turla dönmek için, planlarımız var."

"Arda ve onun gibi oyuncuları yeni kazanmışken, çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacakları, sonradan girecekleri maçlar var. Onu da korumak istiyorum. Artık referansı var, A takım oyuncusu. Oynatabileceğimiz maçlara yönlendirerek, oralarda oynatmayı düşünüyorum."

"Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz."

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"Yarınki maç, ülke puanı için çok önemli. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık. İnşallah buradan yarın galibiyetle ayrılacağız."

"Fenerbahçe için Slavia Prag maçının çok büyük önemi var. Böyle maçlar, fırsat maçlarıdır. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. Oyuncular olarak yemin etmişliğimiz var, bilinçliyiz. Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz."