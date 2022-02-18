Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eşleşmenin diğer maçında Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 20-18 GALATASARAY (1. PERİYOT SONUCU)



FENERBAHÇE 36-31 GALATASARAY (2. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.



Fenerbahçe Beko'da son durum



Bitci Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tofaş'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, 15 Şubat Salı günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi harika bir geri dönüşe imza atarak bir uzatma bölümü sonrasında 88-93 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu 27, Dyshawn Pierre 15, Devin Booker 14 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray Nef maçı kafilesinde şu isimler yer alacak: Pierria Henry, Markel Starks, İsmet Akpınar, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Achille Polonara, Jehyve Floyd, Devin Booker, Ahmet Düverioğlu.



Galatasaray Nef'te son durum



Ekrem Memnun tarafından çalıştırılan Galatasaray Nef'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Dee Bost, Melo Trimble, Eray Aydoğan, DeVaughn Akoon-Purcell, Acar Şen, Ege Tan Yıldızoğlu

Forvetler: Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Kerry Blackshear

Pivotlar: David Kravish, Ege Arar

Koç: Ekrem Memnun



Galatasaray Nef, Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında 15 Şubat Salı günü konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 62-77 ile geçerek yarı final vizesini aldı. Galatasaray'da bu maçın en etkili isimleri 20 sayıyla oynayan Dee Bost, 13 sayı ve 6 ribaund istatistikleri üreten Kerry Blackshear ve 12 sayı kaydeden Rıdvan Öncel oldu.



İki Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, bu sezon bir kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 11 Aralık tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı mücadelesinde rakibini 76-86 yendi. Takımımızda Melih Mahmutoğlu 22, Nando De Colo 19, Jan Vesely 14, Dyshawn Pierre 13 sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Akoon Purcell ve Dee Bost 19'ar, Melo Trimble ise 12 sayı buldu.