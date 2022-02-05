Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" denildi.
Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. pic.twitter.com/Qc30X41t3A— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 5, 2022