Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" denildi.