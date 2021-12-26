26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe tribünlerinden yönetime tepki! Yeni Malatyaspor maçı öncesi...

Tribünlerinden yönetime tepki! Malatyaspor maçı öncesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde tribünlerin bir kısmının yönetime tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği görüldü. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi tribünlerin bir kısmı kulüp başkanı Ali Koç ile yönetimine tepki gösterdi.

Maç öncesi tribünlerin bir kısmı ısınmaya çıkan takıma tepki gösterirken bir kısmı ise destek verdi. İstiklal Marşı'ndan sonra ise tribünlerin bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Mücadelenin başlamasıyla birlikte tepkiler sona erdi.

Öte yandan, Fenerbahçeli bazı taraftarların kombinelerin bloke edildiği ve maça giremediği de iddia edildi.

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