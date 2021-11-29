29 Kasım 2021, Pazartesi
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Göztepe Fenerbahçe maçında sahalarda ender görülecek olay! İrfan Can Kahveci ve yan hakem...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile yan hakem Bahtiyar Birinci çarpıştı. Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun gözüne girdi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelede sahalarda ender görülebilecek bir olay yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin oyuncusu İrfan Can Kahveci, yan hakem Bahtiyar Birinci ile çarpıştı.
Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun gözüne girdi.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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