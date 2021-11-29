29 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçında sahalarda ender görülecek olay! İrfan Can Kahveci ve yan hakem...

Sahalarda ender görülecek olay! İrfan Can ve yan hakem...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile yan hakem Bahtiyar Birinci çarpıştı. Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun gözüne girdi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelede sahalarda ender görülebilecek bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncusu İrfan Can Kahveci, yan hakem Bahtiyar Birinci ile çarpıştı.

Çarpışma sonucunda yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncunun gözüne girdi.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
Vitor Pereira’dan Szalai açıklaması! Vitor Pereira'dan Szalai açıklaması!
F.Bahçe’nin otobüsüne saldırı! F.Bahçe'nin otobüsüne saldırı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör