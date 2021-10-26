FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Veda Muriqi müjdesi
Fenerbahçe, sezon başında forvet hattına Serdar Dursun ve Mergim Berisha takviyesi yapmış ancak iki futbolcudan de istenilen katkı alınamamıştı. Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi sonrasında gelen oyunculardan verim alamadı. İtalyan basınından Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe'ye transfer olmanın hayalini kuruyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de golcü sorunu yine gündeme geldi. Sezon başında Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler iki isimden de henüz beklenen katkıyı alamadı. Fenerbahçe'nin Ocak ayında forvet transferi yapmak için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin flaş transfer hamlesi geniş yankı buldu. İşte detaylar...
ÜST ÜSTE GELEN KÖTÜ SONUÇLAR MORALLERİ BOZDU
Avrupa'da ve ligde üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Trabzonspor maçı öncesi liderlik hesapları yapan Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında aldığı mağlubiyetlerle 5. sıraya kadar geriledi.
PEREIRA FORVET HATTINDA İSTİKRARI YAKALAYAMADI
Fenerbahçe'de forvet hattındaki belirsizlik ise henüz ortadan kalkmış değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geride kalan haftalarda 10 farklı kadro kurarak kadro istikrarını yakalayamazken en büyük sorunu forvet hattında yaşadı.
FORVETTE BÜYÜK BELİRSİZLİK
Berisha, Valencia ve Serdar Dursun üçlüsünden ideal santrforunu bulamayan Fenerbahçe; Rossi, Pelkas ve Mesut Özil gibi forvet hattını destekleyen oyuncularda da henüz istikrarı sağlayamadı.
SERDAR DURSUN MÜTHİŞ DÖNDÜ AMA...
A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı maçta geri dönüşün fitilini ateşleyen Serdar Dursun sakatlığını atlatmasının ardından Fenerbahçe'de de görev almaya başladı. Golcü oyuncu Aytemiz Alanyaspor maçında Sarı Lacivertlilerin tek golünü kaydetti. Golcü oyuncu, Alanyaspor maçı 0-0 devam ederken kaçırdığı net pozisyon sonrası eleştiri toplamıştı.
OCAK AYINDA FORVET HAMLESİ GELİYOR
Fenerbahçe'nin Ocak ayında forvet hattına transfer yapması bekleniyor. Berisha ve Serdar Dursun'un yerine net bir forvet isteyen Pereira'nın listesini hazırladığı öğrenilirken yıldız golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İTALYA'DAN VEDAT MURIQI İDDİASI
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde, Lazio'nun Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ve Kosovalı golcü için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğunu iddia edildi.
YOLLAR KESİN OLARAK AYRILIYOR
Son maçta Hellas Verona'ya ağır bir şekilde kaybeden Lazio'da başkan Claudio Lotito'nun bu sonucu kabul etmediği ve futbolculara aileleriyle görüşme yasağı verdiği iddia edildi. Ayrıca Lotito'nun bazı oyuncularla devre arasında yolların kesin olarak ayıracağı ifade edildi.
'FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPACAK'
Bu isimlerden biri de Vedat Muriqi... Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Muriqi'yi yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor ve Ocak ayında Lazio'ya resmi teklif yapılacak. Vedat Muriqi'nin Lazio yönetimine transfer için baskı uyguladığı ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini yöneticilere söylediği iddia edildi.
'F.BAHÇE'NİN HAYALİNİ KURUYOR'
Haberde "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" ifadesi kullanılırken forvet arayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Pereira'nın Muriqi konusunda istekli olduğu iddia ediliyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.
42 MAÇTA 2 GOL
Vedat Muriqi, 2020-2021 sezonunun başında 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı golcü Lazio formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada 2 gol kaydederken asist katkısında bulunamadı. Vedat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
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