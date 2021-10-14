Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor ile Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Pelkas, Yunan basınına konuşurken, Trabzonspor maçında gol atmak istediğini ifade etti. Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yeniden Trabzonspor kalesini uzaktan yoklayacağını söyledi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacak. Milli arada bordo-mavililere dair çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Yunanistan milli takımıyla oynadığı maçlar sonrası ülkesinin basınına konuştu.

Pelkas konuşmasında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Trabzonspor ağlarını sarsmak istediğini ifade etti. Yıldız isim, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." dedi.

"UZAK ŞUTLARIMI YENİDEN DENEYECEĞİM"

Pelkas, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Pelkas, bu sezon toplamda 5 müsabakada forma giyerken henüz gol veya asist üretemedi.





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