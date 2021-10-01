01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel'den şok hamle! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olmasının ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru flaş bir paylaşımda bulunurken, sarı-kırmızılılı takımdan Ryan Babel bu paylaşımı beğendi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel’den şok hamle! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel’den şok hamle! Fenerbahçe...

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika hakım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel’den şok hamle! Fenerbahçe...

RYAN BABEL DESTEKEDİ

Öte yandan Onyekuru'nun yaptığı bu paylaşıma bir beğeni de şu anda Galatasaray forması giyen Ryan Babel'den geldi. Hollandalı futbolcu, Onyekuru'nun paylaşımının altına beğeni işareti yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Babel’den şok hamle! Fenerbahçe...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Henry Onyekuru, bu sezon oynadığı 7 maçta 444 dakika süre alırken 1 gole imza attı. Onyekuru daha önce Galatasaray forması da giymişti.

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