Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bustos'tan transfer mesajı! "3 ay sonra gideceğim"

Fenerbahçe'nin bu yaz en önemli transfer hedeflerinden biri olan Fabricio Bustos, Independiente'de kaldı. 25 yaşındaki oyuncunun da sarı lacivertlilere gelmeyi çok istediği bilinirken, transferde mutlu sona ulaşılamadı. Arjantinli futbolcu, kulübüne resti çekti ve transfer mesajı verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Independiente son anda fiyat yükseltince F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Fabricio Bustos, Arjantin ekibine rest çekti. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki sağ bekin, "Siz transferimde kolaylık sağlamadınız. Ben de 3 ay sonra F.Bahçe'ye bedavaya giderim" dediği bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bustos, ocak ayında istediği takıma imza atabiliyor.

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