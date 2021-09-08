08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti!

Fırtına derbi hazırlıklarına devam etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son kısmında ise turnuva yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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