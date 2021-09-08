Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son kısmında ise turnuva yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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