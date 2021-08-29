Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Altay maçı ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Altay ile Fenerbahçe, İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
Altay: (Muhtemel) Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia
ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
18 YIL SONRA LİGDE İLK MAÇ!
Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.
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