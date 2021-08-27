Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı.
Diğer oyuncular ise saat 15.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?
Öte yandan sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, cumartesi günü yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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