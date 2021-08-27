27 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi

Diğer oyuncular ise saat 15.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Öte yandan sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durum ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, cumartesi günü yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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