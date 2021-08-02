Bu sezon ülkemizi temsil edecek ekiplerden biri olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ardından Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kura çekimi yapıldı. Kuraya seribaşı olarak katılan temsilcimiz Fenerbahçe, Neftçi Bakü-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

N. BAKU

Geçtiğimiz sezon, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, Bu yıl da Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.

HELSINKI

Finlandiya'nın köklü kulüplerinden Helsinki, müsabakalarını 10 bin kapasiteli Bolt Stadyumu'nda oynuyor. 30 kez Finlandiya şampiyonu olan Helsinki'nin kadro değeri 5.85 milyon euro olarak geçiyor. 26.3 yaş ortalamasıyla dinamik bir ekip olan Helsinki'nin en değerli futbolcusu 600 bin euro ile Filip Valencic.

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