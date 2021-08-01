01 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa takımdan ayrılıyor mu?

F.Bahçe'de Sosa gelişmesi! Takımdan ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, yıldız futbolcu Jose Sosa'nın takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Arjantinli oyuncunun, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından dinlendirildiği ve ayrılma durumunun olmadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, gidecek ve kalacak oyuncuların listesi netleşti.

Teknik Direktör Vitor Pereira, yapılan kamp ve hazırlık maçları sonrası takım kurgusu hakkında yönerime raporunu sundu.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa'nın, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildiği belirtildi.

Arjantinli orta sahanın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmdağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız isim... F.Bahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız isim...
Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi
Avrupa kupalarında play-off turu kuraları çekilecek! Avrupa kupalarında play-off turu kuraları çekilecek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör