Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, yıldız futbolcu Jose Sosa'nın takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Arjantinli oyuncunun, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından dinlendirildiği ve ayrılma durumunun olmadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, gidecek ve kalacak oyuncuların listesi netleşti.

Teknik Direktör Vitor Pereira, yapılan kamp ve hazırlık maçları sonrası takım kurgusu hakkında yönerime raporunu sundu.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa'nın, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildiği belirtildi.

Arjantinli orta sahanın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmdağı belirtildi.

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