SAO PAULO FENER'E RAKİP OLAMAZ

Fenerbahçe'nin Marsilya'ya bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifinin olduğu da öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün transferde avantajlı olduğu Sao Paulo'dan henüz bir fiyat teklifinin gelmediği gelse bile çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin teklifinin altında kalacağı bildirildi.