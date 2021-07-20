Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Shkodran Mustafi, Stevan Jovetic, Birger Meling gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

CENK TOSUN Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Cenk Tosun, Benitez'in olumsuz raporu ile birlikte satış listesine çıkartıldı. Beşiktaş'ın eski forvetine teklif yapması bekleniyor.

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

JUAN JESUS Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.

BIRGER MELING Trabzonspor'un gündeminde yer alan Meling için Beşiktaş da devreye girdi. Fransa'da Nimes forması giyen 26 yaşındaki Norveçli sol bek için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

GEDSON FERNANDES Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Rosier'in ardından Gedson Fernandes için de yarış başladı. Beşiktaş, Fernandes için teklifte bulundu.