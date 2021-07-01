Son dakika trasnfer haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupenza hamlesi!

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunda gol kralı olan Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. (FB spor haberleri)