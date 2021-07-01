Son dakika transfer haberleri: Erol Bulut'tan Bakasetas itirafı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de görev yaptığı sürede birçok kez eleştirilerin odak noktası olan Erol Bulut Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Bulut, "Şimdi Gaziantep'te çalışıyorum Fenerbahçe'de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'de göreve başlayınca transferde ilk olarak Bakasetas'ı istedim ama alamadık." dedi. (FB spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'nin başında yer alan ve istenen sonuçlar gelmeyince takımdan ayrılan, bu sezon da Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un sözleri...

"16 TRANSFER YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdim, daha önce Alanyaspor'da da iyiydim. Şimdi Gaziantep'te, birçok hedefi olan bir takımdayım, kariyerim için güzel bir yerdeyim. Fenerbahçe'de 16 transfer birden yaptım ve yönetmek kolay değildi. Üst sıralardaydık ancak benim için devam etmek kolay değildi.



"BAKASETAS'I İSTEDİM"

Pelkas ile harika bir yıl geçirdik. Daha önce Bakasetas'ı da istedim ancak onu transfer edemedik. Pelkas harika bir transfer oldu, çok az paraya onu transfer ettim. Şimdi Avrupa'da birçok takım onu transfer etmek istiyor. O harika bir oyuncu ve harika bir karakter.



"PELKAS BENİM TERCİHİMDİ"

Pelkas benim tercihimdi. Bana göre Fenerbahçe'de kalmalı ve bence kalacak. Ancak son kararı yönetim verecek. Onun Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.

"GELECEKTE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yunanistan'dan bana gelen resmi bir teklif olmadı ancak adımın Panathinaikos ve AEK ile anıldığını duydum. Gelecekte ne olacağına bakacağız.



"TZAVELLAS, KITSIOU"

Tzavellas çok iyi bir oyuncu, 34 yaşında Yunanistan'a transfer yaptı. Ankaragücü'nde oynayan Kitsiou da çok iyi futbolcu, onu takımda tutabileceklerini sanmıyorum, büyük bir transfer yapacaktır.



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