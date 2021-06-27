Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de son 10 maçta teknik sorumlu olarak görev alan Emre Belözoğlu, geleceği hakkında flaş bir karara adım atarak Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin yardımcısı olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

'Kulübede güven veren isim'

Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı.

Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray 'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. 2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle'a gitmişti.

2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı.

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