26 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi başladı!
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi oy verme işlemi başladı. Sarı-lacivertli camiada, kurul üyeleri saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de, Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi başladı.
Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.
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