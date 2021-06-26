26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi başladı!

F.Bahçe'de oy verme işlemi başladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi oy verme işlemi başladı. Sarı-lacivertli camiada, kurul üyeleri saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi başladı.

Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.

F.Bahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi başladı!

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