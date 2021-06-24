24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! "O ismi gönder"

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a rest! O ismi gönder
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, ben onu, seninle beraber göndereceğim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da ihanet edenin, bu kulüpte işi yok." dedi.
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