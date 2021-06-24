Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş Obradovic teklifi!
Eski Fenerbahçe Başkanı Azi Yıldırım, Başkan Ali Koç'a flaş bir teklifte bulundu. Yıldırım, "Sayın Ali Koç, de ki basketbol takımını A.Ş.'ye geçireceğim de ben alacağım. Obradovic'i de getireceğim. Her sene de Final-Four oynayacağız. Bizde para çok" dedi.
İşte Yıldırım'ın, Obradovic sözleri:
"Obradovic arkadaşımdı. Obradovic gelirdi. Başkan bir sıkıntım var derdi. Gel derdim konuşurduk. 5 dakika basketse, 5 saat hayat hikayesi."
"Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Onun gibi bir hocayı bulmak zor. Kaybettiğinizde yerini doldurmak da zor."
"Biz basketbol takımını formasında sponsor yokken şampiyon yaptık. Ülker'den borç aldık, sonra stattan gelen sponsorlukla borçları ödedik. Sonra bizden sonra Obradovic devam etti. Ama başarısız olduk. Çünkü bizde birlik beraberlik vardı."
"Sayın Ali Koç, de ki basketbol takımını A.Ş.'ye geçireceğim de ben alacağım. Obradovic'i de getireceğim. Her sene de Final-Four oynayacağız. Bizde para çok."
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