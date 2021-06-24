Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Seni bu seyirci ile göndereceğim" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler:

Aziz Yıldırım: Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana gidip Serdar Dursun'u almak yakışmaz

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ