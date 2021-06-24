24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hocacı ve fetöcüler bu kulübe giremez!

Aziz Yıldırım: Hocacı ve fetöcüler bu kulübe giremez!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Biri Fenerbahçe'yi satmak isterse, biz engel oluruz. Hoca'cı FETÖ'cü kulübe girerse ben yine oradayım, engel olurum" dedi.

Aziz Yıldırım, "FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez." dedi.
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