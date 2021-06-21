21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçe Ba��kanı Aziz Yıldırım basın toplantısı yapacak! İşte o tarih
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Yıldırım, perşembe günü saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.
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