07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'dan tarz değişikliği! Saçlarını kestirdi

Gustavo'dan tarz değişikliği! Saçlarını kestirdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu , imaj değişikliğine gitti. Deneyimli futbolcu, kendisiyle nam salmış uzun ve kıvırcık saçlarını tamamen kestirdi. İşte Gustavo'nun son hali... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin yıldız futbolcusu flaş bir karar aldı. Kendisi ile nam salmış olan uzun ve kıvırcık saçlarını tamamen kestirdi. 33 yaşındaki futbolcunun son halini eşi, sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İŞTE GUSTAVO'NUN SON HALİ

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