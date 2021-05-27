Öne çıkan isim ise Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola Maksimovic. Napoli'nin yıllık 1.2 milyon euroluk önerisine karşılık 1.7 milyon euro talep eden ve olumsuz cevap alınca kulüpten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncuya üç senelik sözleşme teklif edildi.