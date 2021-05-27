27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istenilen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de, gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Savunmada yaşanan aksaklıkları gidermek adına tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli ekip, Napoli forması giyen Maksimovic'i gündemine almıştı. Milan ve Inter'in de istediği o isimden yanıt geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Geride bıraktığımız sezonda son düdüğe kadar kovaladığı şampiyonluğu önümüzdeki sezon yakalamak isteyen , savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

Öne çıkan isim ise ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola . Napoli'nin yıllık 1.2 milyon euroluk önerisine karşılık 1.7 milyon euro talep eden ve olumsuz cevap alınca kulüpten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncuya üç senelik sözleşme teklif edildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

ve Inter'in de listesindeki tecrübeli stoper düşünmek için süre istedi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

HER DÖNEM STOPER

başkanlığında her transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapan , sonrasında için büyük bir teklif gelmemesi hâlinde gelecek sezonki planlaması - ikilisi doğrultusunda yapıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

'ye 25 milyon euro karşılığında 'dan transfer ettiği özellikle geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündemindeki Maksimovic iddialara yanıt verdi! | FB haberleri

'nin haberine göre yıldız oyuncu bu sezon takımıyla 27 maça çıkarken 'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

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