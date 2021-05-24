24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcusu Kenan Karaman, Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. 4 büyüklerle adı sık sık anılan Kenan Karaman, "Türkiye de olabilir Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim" dedi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Milli futbolcu , öncesi Antalya'daki kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

'tan ayrıldığını açıklayan ve 'a gelen 27 yaşındaki golcü, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

'da geçen sezonun değerlendirmesini yapan Karaman, "Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımla 1'inci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabii pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"
öncesi milli takımla güzel bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren , "Öncelikle çok seviniyorum, milli takımla güzel bir süreç bizi bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Kendimizi Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli takımla büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel, son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

"ORTADA RESMİ BİR ŞEY YOK"
Transferi ile ilgili soru üzerine ise deneyimli oyuncu "Düsseldorf'ta sözleşmem bitiyor, bakalım, henüz karar vermedim. Türkiye olabilir, da olabilir" yanıtını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CEVABI!
'Türkiye'den Fenerbahçe ve 'tan teklif var mı?' sorusu üzerine , "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Şampiyonası öncesi bir karar veririm" açıklamasında bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Kenan Karaman'dan transfer açıklaması geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAK İSTERİM"
'Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusu üzerine ise Karaman "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Ama dediğim gibi bakalım, henüz net bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

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