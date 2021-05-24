FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CEVABI!

'Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif var mı?' sorusu üzerine Kenan Karaman, "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm" açıklamasında bulundu.



