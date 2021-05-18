18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...

Sezona teknik direktör Erol Bulut'la başlayan ve Beşiktaş derbisi sonrasında deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, kalan 10 maç için Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Belözoğlu'nun takım üzerinde etkili performans sergilemesi sonrasında yönetim, başkan Ali Koç'a baskı yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'de sezonun tamamlanması ile birlikte önemli ve kritik gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...

Takvim'in haberine göre; Kayseri maçı sonrası istifa etmeyi düşünen 'nu Başkan 'a yakın isimlerin vazgeçirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...

Yönetimden olan bu kişilerin "Sakın istifa etme. Sen başarılı oldun. Biz başkanla görüşüp senin önümüzdeki sezon devam etmeni sağlayacağız" dedikleri ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...

Sonrasında da Başkan ile teknik patron 'nun devam etmesini isteyenlerin bir görüşme yaptığı bu görüşme sonrasında Başkan Ali Koç'un kararsız kaldığı bildirildi.

Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...

Nihai karar transfer sezonu başlamadan verilecek.

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