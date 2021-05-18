Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a baskı! Emre Belözoğlu...
Sezona teknik direktör Erol Bulut'la başlayan ve Beşiktaş derbisi sonrasında deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, kalan 10 maç için Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Belözoğlu'nun takım üzerinde etkili performans sergilemesi sonrasında yönetim, başkan Ali Koç'a baskı yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sezonun tamamlanması ile birlikte önemli ve kritik gelişmeler yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Kayseri maçı sonrası istifa etmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu Başkan Ali Koç'a yakın isimlerin vazgeçirdiği öğrenildi.
Yönetimden olan bu kişilerin "Sakın istifa etme. Sen başarılı oldun. Biz başkanla görüşüp senin önümüzdeki sezon devam etmeni sağlayacağız" dedikleri ifade edildi.
Sonrasında da Başkan Ali Koç ile teknik patron Emre Belözoğlu'nun devam etmesini isteyenlerin bir görüşme yaptığı bu görüşme sonrasında Başkan Ali Koç'un kararsız kaldığı bildirildi.
Nihai karar transfer sezonu başlamadan verilecek.
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