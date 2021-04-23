23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'de son haftalarda formu yükselen Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip çıktı. Yükselen performansıyla formayı kapan 26 yaşındaki orta saha için İtalyan kulübü yetkililerinin izlemeye geleceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , sezon içinde inişli çıkışlı performans sergilerken, ile beraber gözle görülür bir form yükselmesi yaşadı.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

Bununla beraber skora da katkılarda bulunan için transfer dedikoduları çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

İTALYADAN GELİYORLAR
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismine ekiplerinden Torino, talip oldu.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

Öte yandan 'nin ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek Torinolu yetkililer, yıldız ismi değerlendirecek.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber 'ın teknik patronu 'inde göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan 'ı yakından takip ettiği ve kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

O BEĞENİ OLAY OLDU
farkı 3 puana indirdikleri lider 'a sosyal medyadan gönderme yaptı.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

Sarı-lacivertli oyuncu, - derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan'a İtalya'dan talip çıktı!

Bu arada 'nın güncellediği şampiyonluk oranlarında 'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.

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