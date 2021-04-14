14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile anlaştığını açıkladı!

F.Bahçe resmen açıkladı! Ömer Faruk Beyaz...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren , sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ın ile anlaştığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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