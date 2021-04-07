07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Malatyaspor maçına hazır!

Fenerbahçe Malatyaspor maçına hazır!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

, Süper Lig’in 33.haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. Zorlu mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

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