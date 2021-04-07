Fenerbahçe Malatyaspor maçına hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. Zorlu mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

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