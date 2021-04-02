A Milli Takım'la Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performans ve skora etkisiyle dikkati çeken Ozan Tufan, 'Hayalim Premier Lig'de forma giymek' açıklaması yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde olsa da, Fransız kulübü de transferi için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)