02 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de Mesut Özil çalışmalara başladı!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında sakatlanmıştı.
Türk asıllı Alman futbolcu yaklaşık 1 ay sonra, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı ve koşulara başladı.
Sarı-lacivertli takım bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı:
📸 Mesut Özil 💪 pic.twitter.com/MHDAvPgMaH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2021
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