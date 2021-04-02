02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil çalışmalara başladı!

F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan , 'nin bugünkü antrenmanında yer aldı. | Son dakika haberleri (FB spor haberi)

'nin devre arası transfer döneminde ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı , 'in 28. haftasında sakatlanmıştı.

Türk asıllı Alman futbolcu yaklaşık 1 ay sonra, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı ve koşulara başladı.

Sarı-lacivertli takım bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı:

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