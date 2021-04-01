01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme!

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: , ’ı 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tartışmaya davet etti. İşte sarı-lacivertlilerin o paylaşımları ve detayları...

, 'ı 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tartışmaya davet etti.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi.

Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan 'ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş 'şampiyonluk' cevabı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt!



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