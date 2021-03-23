Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla göz dolduran genç file bekçisi Altay Bayındır için, eski hocası Mustafa Kaplan övgü dolu sözlerde bulundu. Kaplan, "Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu. Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi. Bu dönemde Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak." (FB spor haberleri)

Beşiktaş karşısında 6 net kurtarışa imza atan Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, derbiye damgasını vurmasını bildi. 22 yaşındaki genç eldivene güvenip ilk kez Ankaragücü'nde şans veren hocası Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu. Küme düşmeme mücadelesi verdiği dönemde kaleyi genç eldivene emanet eden Kaplan, eski oyuncusu hakkında Akşam Gazetesine konuştu.

"BİR DAHA 6 GOL YİYEBİLİRSİN"

"Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum. Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik.



ANDERLECHT VE STANDART LIEGE İZLEDİ

O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu. Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi. Bu dönemde Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak."



"ÖZEL İDMANLAR YAPTIK"

Ankaragücü'nde ilk kez Altay'a şans veren eski hocası Mustafa Kaplan şöyle konuştu: "İdmanlardan sonra Altay'la oyun kurma konusunda özel çalışmalar yapıyorduk. Yan topları da çalışıyorduk. Yan topları, ayak tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Önündeki oyuncuları iyi oynatıyor. Takımının ileri uçtaki ismine bile etki yapabiliyor.

"VOLKAN'IN KATKISI BÜYÜK"

Kaplan: "Altay'ın Fenerbahçe dönemindeki başarısında Volkan Demirel'in etkisi çok büyük. Volkan Demirel'in tecrübesinden faydalanıyor. Bu bence çok önemli. Daha iyi olacak."



"SÜREKLİ KİTAP OKUR"

Kaplan: "Altay çoğu gün bir çocuk. Bütün hayatı futbol... Futbol dışında ise sürekli kitap okuyan, okumaktan başka bir şey yapmayan, çok düzgün bir ailenin evladı."



DEĞERİ 13.5 MİLYON

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. 22 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 13.5 milyon euro.

28: Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, kalesinde 28 gol gördü. Başarılı eldiven 9 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardı.

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