17 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş maçı hazırlıklarımız devam ediyor. ✅ pic.twitter.com/Q7OUh9GiIP— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 17, 2021
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