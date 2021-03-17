17 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü!

F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.03.2021

'in 31. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 31. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter! Beşiktaş derbisi öncesi 5 isme neşter!
Derbi öncesi duyurdu! Çok ciddi değişiklikler olacak Derbi öncesi duyurdu! "Çok ciddi değişiklikler olacak"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ