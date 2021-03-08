08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas açıklaması!

Erol Bulut'tan Pelkas açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 29. haftasında 'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, Skubic ile çarpışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dimitrios Pelkas ile ilgili konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'u 3-0 mağlup eden 'nin teknik direktörü , özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek sonuca gittiklerini söyledi.

Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını vurguladı.

İlk yarı iyi oynayarak 2 gol attıklarını dile getiren Bulut, "Atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı oldu. Biraz rakibe topu bıraktık, rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyonlar. Bizim konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor ama ikinci yarıda oyuncularımız yine iyi bir mücadele etti. Kalecinin hatasından da olsa üçüncü golü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bulut, maçta rakibiyle çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Pelkas, bilincini kaybetmişti. Şu an iyi haberi geldi." dedi.

Bir gazetecinin "Galatasaray ile aynı puanda, Beşiktaş'tan ise sadece 2 puan geride olmanıza rağmen çok eleştiriliyorsunuz, bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Erol Bulut, şöyle cevap verdi:

"Beni her zaman eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Bizi eleştirsinler. Sonuçta bu takımın başında ben varsam ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir. Eleştiriye açığız ama bel altı olduğunda o zaman olay biraz farklı yöne gidiyor."

Bulut, "Fenerbahçe, deplasmanda 35 puan topladı, aynı başarıyı iç sahaya neden yansıtamadı?" şeklindeki soru üzerine, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman oluyor, zaman zaman sıkıntı çekiyoruz ama bunu üzerinde çalışıp düzeltmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut: Futbolcularımı bıraksınlar beni eleştirsinler

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