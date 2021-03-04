Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri:

İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım.

Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Zaman zaman kapalı savunmaları açmakta zorlanıyoruz. Bugün pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik.

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