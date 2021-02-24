24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de geride kalan 26 haftanın sonunda Galatasaray zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların takım kaptanlarından Arda Turan'ın saha içi kadar saha dışında da göstermiş olduğu etkenler ise taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. İşte o detaylar... (GS spor haberleri)



Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Teknik direktör 'in ısrarları sonucunda ağustos ayında Galatasaray'a geri dönen ligde forma giydiği 22 maçta 3 gol atıp, 2 asistlik bir katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

6 karşılaşmada daha ilk 11 çıkması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, saha dışında da 'Babam' dediği Terim'in en büyük yardımcısı durumunda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti;

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. 'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da son Fenerbahçe derbisi için hocası 'le 'da sabahladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Sorunlu yıldızlar ve 'ya sahip çıktı. için "Ligin en kaliteli oyuncusu" derken, 'da pazubandı takan 'yı "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Para konuşmadan Galatasaray'a imza atan , sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri çalışanlarına paylaştırıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen 34 yaşındaki futbolcu, başta olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede adaptasyon sağlamasına sürekli yardımcı oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Denizlispor maçında sakatlık sonrasında takıma dönen Muslera'ya soyunma odasında kaptanlık pazubandını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

İki haftadır yedek kaldığı için üzülen Taylan ve transferi yüzünden ceza alan Oğulcan Çağlayan da Arda'nın kanatları altına girdi. Deneyimli oyuncu, moralleri bozuk iki ismi izin gününde evine çağırdı. Arda, özel motive ettiği Taylan ve Oğulcan'ın yüzlerinin güldüğü anları sosyal medyada paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Galatasaray'a dönüş süreci sancılı olan ve performansı merak edilen formu ile kendisine güvenenleri de mahcup etmedi. Deneyimli futbolcu; 3 gol, 2 asistlik karnesinin yanında maç başına sadece 8.4'lük top kaybı yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

34 yaşındaki Arda, yüzde 71 gibi yüksek bir dripling başarısı gerçekleştirirken, her maç ortalama 4.9 ikili mücadele kazanmayı da başardı. Orta sahanın üç bölgesinde de geride kalan haftalarda görev yaparak önemli bir rol üstlendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

Galatasaray forması altında 211 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda toplamda 47 gol attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

için toplamda 46 milyon Euro bonservis ödendi. (A.Madrid 12 milyon, Barcelona ise 34 milyon Euro.)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamle! Mostafa Mohamed...

A Milli Takım formasını 100 kez sırtına geçiren futbolcu, 17 defa gol sevinci yaşadı.

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