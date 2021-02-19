Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i ağırlıyor. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti.
Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.
CANLI SKOR:
İLK PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 22 Alba Berlin
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 45 - 42 Alba Berlin
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 67 - 60 Alba Berlin
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 69 - 63 Alba Berlin
FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.
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