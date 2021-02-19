19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'nde ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

'nde 25. hafta mücadelesinde , 'i ağırlıyor. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti.

Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

CANLI SKOR:

İLK PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 22 Alba Berlin

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 45 - 42 Alba Berlin

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 67 - 60 Alba Berlin

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 69 - 63 Alba Berlin

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

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