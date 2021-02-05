05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Zenit | CANLI

Fenerbahçe Beko-Zenit | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

THY 'in () 24. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Mücadelenin CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

'nin () 24. hafta müsabakasında , 'le karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

İlk çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 0-0 Zenit

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı 20:45'te başladıve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

8 MAÇLIK SERİ!

THY 'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.

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