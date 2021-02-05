Fenerbahçe Beko-Zenit | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 24. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Zenit'i ağırlıyor. Mücadelenin CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Zenit'le karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
İlk çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 0-0 Zenit
FENERBAHÇE BEKO - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Zenit maçı 20:45'te başladıve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
8 MAÇLIK SERİ!
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.
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