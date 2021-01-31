31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!

F.Bahçe'den İrfan Can paylaşımı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

, sosyal medya hesabından 'kahve' emojisi paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Kahveci transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken 'de flaş bir paylaşım geldi. Transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği Kahveci için Başakşehir ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

, Twitter hesabından kahve emojili bir paylaşım yaparak İrfan Can transferi için göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe İrfan Can'ı KAP'a bildirdi! F.Bahçe İrfan Can'ı KAP'a bildirdi!
İrfan Can'ın kararını duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray... İrfan Can'ın kararını duyurdu! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe Ademi'yi kiraladı! İşte yeni takımı F.Bahçe Ademi'yi kiraladı! İşte yeni takımı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör