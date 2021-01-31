Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'kahve' emojisi paylaştı. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can Kahveci transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken Fenerbahçe'de flaş bir paylaşım geldi. Transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Twitter hesabından kahve emojili bir paylaşım yaparak İrfan Can transferi için göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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