28 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Khimki-Fenerbahçe Beko | CANLI

Khimki-Fenerbahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

THY 'in () 23. haftasında temsilcimiz , deplasmanında parkeye çıkıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'nin () 23. hafta karşılaşmasında , 'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Khimki 22-23 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: Khimki 44-53 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Khimki 57-83 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek oynanıyor: Khimki 57-83 Fenerbahçe Beko

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

KHIMKI-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Khimki-Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

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