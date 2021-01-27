27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Bright Osayi-Samuel resmen Fenerbahçe'de!

F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Son dakika transfer haberi: , 'nin takımından transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'i resmen açıkladı.

, 'nin takımından transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'i resmen açıkladı.

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