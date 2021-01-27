Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayacak olan imzayı atıyor. Yıldız oyuncunun imza töreni başladı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katıldı. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alıyor.

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip ediliyor. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunduğu organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmadı.

Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağladı. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atacak olan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan F.Bahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

Mesut'a 500 bin euro imza parası verecek Kanarya, sportif başarılara bağlı olarak da Arsenal'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak..

Samandıra'da 3 gündür idmanlara çıkan Mesut Özil, lisansı da dün çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi Zonguldak'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır. Fenerbahçe'nin Mesut'la, Mesut'un Fenerbahçe ile birlikteliği nasıl oldu. Size açıklayayım."

"Sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi. Biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz. 7 Haziran 2019... O gün sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' dedi."

"Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim."

"Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

"Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor."

"O dönemlerde bu soru geldiğinde 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur' demiştim. O günlerde Londra'ya gittik; yöneticiler, ben ve Acun, farklı zamanlarda yola çıktık ki çok belli olmasın diye. Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

"Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi."

"Mesut Özil'e Fenerbahçe'den çok daha iyi teklifler vardı ancak Özil'in Fenerbahçeli oluşu, Acun Iıcalı'nın Özil ile olan ilişkisi, Acun Ilıcalı'nın Exxen projesi... Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir payı vardır, kendisine çok teşekkür ediyorum"

"Mesut kariyeri dünyaya mal olmuş bir yıldız. Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu. Real Madrid en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Dünya futbolunun son 10 yılında adından söz ettiren Mesut, Fenerbahçe'mize kavuştu. Mesut için bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum."

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye bağlılığını bilmeyenler gelmez, gelemez dediler. Biz bir gün Mesut'un buraya geleceğini biliyorduk. Bu konuda titizlikle çalıştık ve gerçekten iyi bir iş ortaya çıkardık."

Emre Belözoğlu: "İyi ve kötü günde birlikte olacağız"

"Bizim çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Mesut'la birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Tüm Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Ailemize hoş geldin Mesut."

"Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli."

"Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."

FENERIUM'DA M10 HEYECANI



Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil'in bugün basın karşısında atacağı imza öncesi ürünleri Fenerium'da dün görücüye çıktı. Sweetshirt 160, tişört 80, şapka 65, maske de 25 TL olarak satışa çıkarıldı.

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