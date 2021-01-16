16 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer paylaşımı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'den transfer paylaşımı! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Son dakika transfer haberi: sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, Twitter'dan yapılan paylaşımda "Gel gündüzle gece olalım" ifadesine yer verirken, sarı-lacivertlilerin transferini açıklayacağı öne sürüldü.

sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, Twitter'dan yapılan paylaşımda "Gel gündüzle gece olalım" ifadesine yer verirken, sarı-lacivertlilerin transferini açıklayacağı öne sürüldü.

İşte o paylaşım:

PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'A GELECEK

Mesut Özil, ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için 'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için pazar akşamı ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

GELİŞ GÜNÜ PAZAR BELLİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı 'un özel uçağıyla oazar akşamı veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının pazar günü tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı-lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

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