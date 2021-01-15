15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşılaşan 'de tecrübeli futbolcu , sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamamıştı. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Sinan, 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakmıştı. Sinan, ikinci yarıda yerini Mame Thiam'a bırakmıştı.

Oyuncunun durumu gerçekleştirilen tetkikler sonrası belli oldu. Fenerbahçe kulübü Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

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