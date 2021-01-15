Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu...

Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Sinan Gümüş, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamamıştı. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Sinan, 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakmıştı. Sinan, ikinci yarıda yerini Mame Thiam'a bırakmıştı.

Oyuncunun durumu gerçekleştirilen tetkikler sonrası belli oldu. Fenerbahçe kulübü Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

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